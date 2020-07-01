Евсеев признался, что хотел бы отправиться на стажировку в Италию

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Евсеев признался, что хотел бы отправиться на стажировку в Италию

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что хотел бы пройти стажировку в Италии.

"Я собирался на стажировку. В частности, в Италию хочется поехать, посмотреть. Еще два года назад хотел поехать в "Аталанту". Тогда они не занимали такие высокие места, просто я видел, как работает команда. Потому что схема игры подходить. Еще с нами на лицензию "Pro" учился итальянец, который сейчас, по-моему, в Армении работает. И он нам говорил, что Гасперини - один из сильнейших тактиков", - сказал Евсеев в эфире программы "Футбол России".

44-летний специалист возглавляет пост главного тренера "Уфы" с 2018 года. После 24-туров РПЛ "Уфа" занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ.

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