Евсеев признался, что остался доволен физической подготовкой шести легионеров команды

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме заявил, что доволен физической формой шести легионеров, которые не ездили на учебно-тренировочный сбор в Аше.

"Сегодня беседовал с нашими иностранцами. Интересно было узнать, как они пережили карантин, но важнее рассказать, почему они выполнили такую работу в своих тренировках. Объяснил им, почему ребята занимались отдельно.

Пообщались на хорошей волне. Вызванной и тем, что я приятно был удивлен их формой. В мотивации и настрое сомнений не было. Они соскучились по общим тренировкам с игровыми упражнениями, по одноклубникам. Но это угадывалось. А вот то, что все 6 наших легионеров оказались готовы тренироваться на равных с теми, кто прошел сбор в Аше, отличная новость.

Все в "Уфе" примерно в одном состоянии. Теперь надо дозировать нагрузку и время, проведенное на тренировке. Тем более начинается жара, в Уфе уже очень тепло", - написал специалист в соцсети.

Чемпионат России, приостановленной из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.

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