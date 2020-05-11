Евсеев продолжил рассказывать истории, связанные с буквами алфавита
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме продолжил серию постов, связанных с буквами алфавита.
"Сейчас в моем алфавите сразу две буквы - Ь и Ъ. Мягкий и твердый знак. Те самые кнут и пряник, которые должны быть у какого тренера. В нашей работе это очень важно. Тренеру надо быть психологом.
Я сейчас не подменяю одно другим, тренер никогда не станет профессиональным психологом, если только не решит сменить профессию. Но если ты хочешь управлять большим коллективом, где все люди амбициозные, где высока конкуренция, то надо уметь и закрутить гайки, и наоборот поощрить игроков.
Самые простые способы - это дать лишний выходной или быть строже, если пошла серия неудачных матчей. Только не перегнуть палку.
Отрицательные эмоции конечного результата не дадут. И если будешь говорить игроку, что он плохой, то ничего не получится. Скажи по другому: не ты плохой, а ты сыграл плохо.
Это очень интересно: искать подход к игрокам, видеть, как они воспринимают похвалу и критику", - написал Евсеев в инстаграме.
Ранее Евсеев уже сделал несколько публикаций, рассказывая в них о важных людях в своей жизни.
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