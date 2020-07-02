Евсеев прокомментировал график матчей после возобновления РПЛ

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Евсеев прокомментировал график матчей после возобновления РПЛ

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался по поводу напряженного графика РПЛ после возобновления сезона.

"Меня спрашивают: что я думаю про такой график матчей, как сейчас? Когда не только возросло число игр в неделю, но и интервалы между ними меняются. Мы пока играем через три дня на четвертый. Проблем и минусов не вижу.

Нормальный график. Успеваем восстанавливаться, проводить тактические тренировки и поддерживать физическое состояние у тех игроков, у кого мало игровой практики. Да, сейчас будет накапливаться усталость. Будет меняться график матчей. Но это вопрос правильного восстановления команды. У медицинского штаба добавится работы, что привычно и нормально. И, конечно, правильная ротация игроков. У нас футболистов хватает, все они хотят и готовы играть. Что мы и делаем.

Физическая и психологическая усталость будет накапливаться, как всегда бывает в конце сезона. Но повторюсь, я проблем не вижу. Вспомните, как часто раньше говорили: в России играют мало. Теперь играем много. Я всегда говорил, что за расширение Премьер-Лиги. Чем больше команд, тем больше матчей.
А игра это главный показатель того, что ты делаешь на тренировке", - написал Евсеев в соцсети.

"Уфа" занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ. 5 июня клуб встретится с "Уралом" в рамках 26-го тура.

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