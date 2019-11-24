Евсеев прокомментировал ничейный матч "Уфы" с "Сочи"

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Евсеев прокомментировал ничейный матч "Уфы" с "Сочи"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный матч 17-го тура РПЛ с "Сочи". Об этом информирует "Матч Премьер".

"По такой погоде было сложно не то что создавать моменты, а принимать решения. Не получилось играть на раз-два, приходилось делать три касания. Я доволен, что ребята услышали, что я им сказал в перерыве. Тренерский штаб не был доволен игрой футболистов, которые были в сборных. Замены повлияли на исход игры", - сказал Евсеев.

"Уфа" занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков. "Сочи" - на последней строчке.

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