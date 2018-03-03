Евсеев прокомментировал ничью с "Зенитом"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев подвёл итоги матча 21-го тура чемпионата России против "Зенита".

"Мы отталкиваемся от своей игры. Наша философия на протяжении моего пребывания в команде не менялась. Мы предполагали, что "Зенит" может играть "4-4-2" или "4-3-3", для нас это не было новостью. Но таких серьёзных изменений в составе мы не предполагали. Судейство? Играли две достойные команды. Нужно держать эмоции в себе, а не действовать на показ. Обе красные карточки - следствие эмоций от того, что у "Зенита" не получалось забить. Повлияли ли удаления на ход игры? Нет. В концовке нам нужно было использовать численное преимущество. Мы не смогли докричаться до ребят. В конце мы один раз подошли к штрафной "Зенита", но не реализовали момент" - сказал Евсеев.

Не пропустите видеообзор матча "Зенит" – "Амкар". | http://soccernews.ru