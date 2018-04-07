Евсеев прокомментировал победу над "СКА-Хабаровском"

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Евсеев прокомментировал победу над "СКА-Хабаровском"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев высказался после матча 25-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Мы играли против команды, которая тоже хотела добиться положительного результата. Поэтому в какой-то степени и соперник нас заставил больше обороняться, когда у них удалили игрока. И, наверное, сказался наш перелёт - немаловажный фактор. Всё вкупе. А так, если команда забивает по мячу в концовке каждого из таймов, то у неё есть дух" - сказал Евсеев.

Не пропустите видеообзор матча "СКА-Хабаровск" - "Амкар". | http://soccernews.ru

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