Евсеев прокомментировал победу над "СКА-Хабаровском"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев высказался после матча 25-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

"Мы играли против команды, которая тоже хотела добиться положительного результата. Поэтому в какой-то степени и соперник нас заставил больше обороняться, когда у них удалили игрока. И, наверное, сказался наш перелёт - немаловажный фактор. Всё вкупе. А так, если команда забивает по мячу в концовке каждого из таймов, то у неё есть дух" - сказал Евсеев.

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