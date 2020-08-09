Евсеев прокомментировал поражение "Уфы" в матче с тульским "Арсеналом"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:3).

"На 15 минут мы выпали из игры. Да, пропустили мяч, но разваливаться так не должны. Это несвойственно нашей команде. Хорошо, это произошло в первом туре, а не в последнем. Не должны расклеиваться, должны работать. Команда заслужила имя, а так его терять не хочется", - сказал Евсеев в эфире "Матч премьер".

В следующем туре РПЛ "Уфа" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом". Начало матча - в 18:00 (мск).

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