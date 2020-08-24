Евсеев прокомментировал работу Карпина в "Ростове"

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Евсеев прокомментировал работу Карпина в "Ростове"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в своем инстаграме рассказал, что думает о наставнике "Ростова" Валерии Карпине.

"Несколько раз смотрел на фото, где мы с Валерой Карпиным идем и улыбаемся чему-то. Всегда относился к нему с большим уважением. Как к игроку, как к человеку, а сейчас и как к тренеру. Он сделал в Ростове отличную команду. Мало иметь сильных игроков, надо еще и объединить их", - написал Евсеев в соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несколько раз смотрел на фото, где мы с Валерой Карпиным идем и улыбаемся чему-то. Всегда относился к нему с большим уважением. Как к игроку, как к человеку, а сейчас и как к тренеру. Он сделал в Ростове отличную команду. Мало иметь сильных игроков, надо еще и объединить их. Готовились к "Ростову", но 1-й тайм доставил нам неудобства. Была тактическая заготовка у соперника, с которой до перерыва справиться не удавалось. При владении мячом гости начинали атаки диагональным пасом от центральных защитников на край, куда к крайнему нападающему заходил крайний защитник. Ситуация была сначала 2 игрока против 2-х, но туда еще и смещался один из центральных полузащитников соперника. И в итоге подбор был за "Ростовом". Во 2-м тайме этого уже не было. Объяснили и к тому же мы начали играть в 3 опорных, опустившись чуть ниже. "Помогло" удаление Кротова. Наверное, когда мы остались в меньшинстве еще в 1-м тайме, "Ростов" посчитал, что они дожмут нас. Но много моментов им создать не дали. Было два-три. Обидно, что прозевали быструю атаку, когда был перевод мяч с фланга на фланг, а затем прострел. Ребята выложились без остатка. Пытались в меньшинстве идти вперед. Забить не удалось. Хотя не могу сказать, что проиграли заслуженно. Да, было тяжело и не только потому что играли вдесятером. "Ростов" очень хорошая команда. Но все равно было обидно. Грустить некогда. Завтра летим в Казань. В среду матч с "Рубином". #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Напомним, в 4-м туре РПЛ "Уфа" проиграла "Ростову" со счетом 0:1. 26 августа подопечные Евсеева сыграют с "Рубином". Начало встречи - в 18.30 мск.

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