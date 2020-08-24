Евсеев прокомментировал работу Карпина в "Ростове"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в своем инстаграме рассказал, что думает о наставнике "Ростова" Валерии Карпине.

"Несколько раз смотрел на фото, где мы с Валерой Карпиным идем и улыбаемся чему-то. Всегда относился к нему с большим уважением. Как к игроку, как к человеку, а сейчас и как к тренеру. Он сделал в Ростове отличную команду. Мало иметь сильных игроков, надо еще и объединить их", - написал Евсеев в соцсети.

Напомним, в 4-м туре РПЛ "Уфа" проиграла "Ростову" со счетом 0:1. 26 августа подопечные Евсеева сыграют с "Рубином". Начало встречи - в 18.30 мск.

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