Евсеев прокомментировал результат матча "Краснодар" - "Спартак"
Экс-главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался по поводу победы "Спартака" в матче с "Краснодаром" (1:3).
"Вчера провёл день у телевизора. Расписание матчей было таким, что и двух телевизоров не хватило бы. Выбрал для себя две игры, за которыми смотрел пристально. Конечно, после поражения "Зенита" было интересно посмотреть, как "Спартак" использует шанс выйти в единоличные лидеры. Проблемы "Краснодара" делали этот шанс большим: в запасе кроме молодёжи был только Уткин, единственный игрок, которого хорошо знаем. К тому же хозяева недавно играли в Лиге чемпионов.
Атака "Краснодара" не соответствовала уровню матча. Ионов вышел центрфорвардом, и, конечно, ему было сложно в этой позиции. "Спартак" прекрасно проводит быстрые ответные атаки, быстро переходит в атаку из обороны. На его скоростных нападающих здорово работают хавбеки и защитник. И все три мяча в этом матче красно-белые забили таким образом.
Мне понравился характер краснодарцев. Они, даже уступая, старались добавить игре агрессии и движения. Соглашусь с Мусаевым: если при голе Понсе фола нет, то как можно не засчитывать гол Кайо? Обычная борьба при подаче штрафного. Счёт стал бы 2:2, и неизвестно, чем бы закончился матч. Игра была динамичной, обоюдоострой. Но второй тайм "Спартак" играл уже по счёту. Эта стратегия приносит плоды. "Спартак" - единоличный лидер", - написал тренер в инстаграме.
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