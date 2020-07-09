Евсеев прокомментировал уход Газизова в "Спартак"

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев поделился мыслями о переходе генерального директора башкирского клуба Шамиля Газизова на аналогичную должность в "Спартаке".

"Вчера после игры с "Ростовом" Шамиль Газизов зашёл в раздевалку и сказал нам, что получил предложение от "Спартака", думал над ним и решил уйти, для него это вызов. Для ребят, для меня это было неожиданно. Но я прекрасно понимаю, о каком вызове он говорит. Посмотрите, "Уфа" растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент. Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в "Спартаке".

И прежде всего желаю ему удачи. Потому что его профессиональные качества общеизвестны. Всё, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть. За 10 лет Газизов сделал в Башкортостане очень качественный клуб. Выстроил структуру и это даёт свои плоды. И он никогда не ушёл бы из "Уфы", если бы это привело бы к проблемам у клуба. Ему удачи, а мы продолжаем играть и решать те задачи, которые стоят перед командой", - написал Евсеев в своём инстаграме.

Напомним, что Газизов сменит в "Спартаке" уволенного на этой неделе Томаса Цорна.

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