Евсеев прокомментировал возможное приглашение на пост главного тренера "Спартака"

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Евсеев прокомментировал возможное приглашение на пост главного тренера "Спартака"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что думает о возможно приглашении "Спартака" на пост главного тренера красно-белых. Об этом сообщает С"порт день за днем".

"Генеральный директор сказал, что не будет чинить препятствия, если "Спартак" позовёт меня главным тренером? Я работаю в "Уфе", и этим доволен", - сказал Евсеев.

Напомним, главный тренер "Спартака" Олег Кононов несколько дней назад подал в отставку после очередного неудачного матча клуба. К матчу 12-го тура РПЛ с "Краснодаром" команду будет готовить  Сергей Кузнецов.

43-летний Евсеев играл за "Спартак" с 1993 по 1999 год. 

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