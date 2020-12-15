Евсеев прокомментировал заявление Юрана о возрасте Урунова

Бывший наставник "Уфы" Вадим Евсеев отреагировал на громкое заявление главного тренера "СКА Хабаровска" Сергея Юрана касательно возраста полузащитника "Спартака" Остона Урунова.

По словам специалиста, узбекский хавбек на 4-5 лет старше, чем заявлено официально (на этой неделе исполнится 20).

"Про возраст Урунова мне сказать нечего. Никаких других данных, кроме паспортных. Он не выглядел старше своих лет. Для меня он был как ребёнок", - написал Евсеев в своём инстаграме.

Тренер успел поработать с Уруновым в "Уфе" с февраля по август этого года.

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