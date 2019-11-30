Евсеев прыгал на столе в раздевалке после победы над "Крыльями Советов"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев эмоционально отпраздновал победу своей команды над "Крыльями Советов" в матче 18-го тура РПЛ.

Напомним, что башкирцы одолели соперника со счётом 1:0, прервав восьмиматчевую безвыигрышную серию, которая длилась с 25 сентября.

"Уфа" обошла в турнирной таблице первенства "Спартак", "Динамо" и "Урал", расположившись на шестом месте.

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