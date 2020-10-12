Евсеев раскритиковал работу VAR в РПЛ

Экс-главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в интервью "Спорт-Экспрессу" раскритиковал работу VAR в РПЛ.

"Специалисты под названием VAR, которые сидят возле телевизора, как хотят, так и трактуют эпизоды. В нашем матче с "Зенитом" при счете 1:0 решили, что пенальти, когда игрок упал в метре от штрафной. А с "Ротором" волгоградский футболист играет в подкате в штрафной, рука вверху, мяч в нее попадает - 11-метровый не ставят. Как судьям надо, так они и будут решать. В любой ситуации! Есть VAR или нет - не важно. И никто меня в этом не переубедит", - заявил специалист.

Напомним, несколько дней назад Евсеев подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов "Уфы" в РПЛ. Его место занял Рашид Рахимов. После 10 туров чемпионата России команда занимает 15 место.

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