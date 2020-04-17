Евсеев раскрыл подробности конфликта с Бышовцем

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев вспомнил о сложных отношениях с тренером Анатолием Бышовцем во время совместной работы в "Локомотиве".

"Продолжаю мой алфавит. Слово на букву Б - это Бышовец. Он убрал меня и Дмитрия Лоськова из "Локомотива", потому что мы были слишком неудобны ему, и слишком сильная была ассоциация с Сёминым и недавними большими победами клуба.

Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики "Локо" тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила всё по своим местам. Футбольная жизнь, в первую очередь", - написал Евсеев в инстаграме.

Будучи футболистом, Евсеев выступал за "железнодорожников" с 2000 по 2006 год.

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