Евсеев раскрыл подробности конфликта с Бышовцем
Наставник "Уфы" Вадим Евсеев вспомнил о сложных отношениях с тренером Анатолием Бышовцем во время совместной работы в "Локомотиве".
"Продолжаю мой алфавит. Слово на букву Б - это Бышовец. Он убрал меня и Дмитрия Лоськова из "Локомотива", потому что мы были слишком неудобны ему, и слишком сильная была ассоциация с Сёминым и недавними большими победами клуба.
Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики "Локо" тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила всё по своим местам. Футбольная жизнь, в первую очередь", - написал Евсеев в инстаграме.
Продолжаю мой алфавит. Слово на букву Б - это Бышовец. Он убрал меня и @dmitryloskov Лоськова из @fckokomotiv «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны ему, и слишком сильная была ассоциация с Семиным @seminip и недавними большими победами клуба. Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Локо» тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила все по своим местам. Футбольная жизнь, в первую очередь. #спорт #спортэтожизнь #футбол #фкуфа #тинькоффпремьерлига #премьерлига #локомотив #евсеев
Будучи футболистом, Евсеев выступал за "железнодорожников" с 2000 по 2006 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20