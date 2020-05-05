Евсеев рассказал, что перед встречей со "Спартаком" проанализирует работу Тедеско

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что проанализирует работу наставника "Спартака" Доменико Тедеско перед очным матчем между командами.

"Тедеско играет, как "Уфа"? Если все возобновится, мы будем через тур играть со "Спартаком", проанализируем. Он играл и в "Шальке" в эту схему. Всегда говорили: спартаковский футбол. Пришел Тедеско - я слова такого про него не слышу. Все всем довольны. Должен ли быть у "Спартака" спартаковский футбол? Я не знаю. На первом месте находится результат. Есть он - хорошо. Нет - значит, проблемы", - цитирует Евсеева "Спорт-Экспресс".

На данный момент чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавиурса.

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