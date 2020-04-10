Евсеев рассказал, как проводит время на карантине в связи с пандемией коронавируса

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Евсеев рассказал, как проводит время на карантине в связи с пандемией коронавируса

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, чем занимается в свободное время на карантине, вызванном пандемией коронавируса. Об этом сообщает Sport24.

"Я дома. Много фильмов не смотрю, живу не в квартире - есть где походить и что поделать. Но если из кино… Вчера посмотрел фильм "Ирландец" - мне очень понравилось.

Читаю Довлатова. Четыре тома у меня лежит, пока только один прочитал. Еще надеюсь осилить Акунина "Не прощаюсь". Пересматриваю игры "Уфы", занимаюсь дома, интернет есть, поэтому пауз нет. Ну и работа по дому - скажем, съездить за продуктами", - сказал Евсеев.

Ранее Евсеев заявил, что "Зенит" можно досрочно признать чемпионом России.

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