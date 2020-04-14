Евсеев рассказал, кого он считает лучшими футболистами в мире

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Евсеев рассказал, кого он считает лучшими футболистами в мире
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился мнением о том, где он бы хотел поработать, а также кого считает лучшими футболистами в мире.

"Я хотел бы поработать в Италии. В этой же стране славятся своими действиями в обороне. Хотелось бы посмотреть на "Аталанту" Гасперини, а также изучить подход ко всему: к школе, к молодежной команде, к главной.

Если выбирать трех лучших футболистов в мире, то это Месси, Роналду и де Брюйне. Топ-уровень", - приводит слова Евсеева "Чемпионат".

Напомним, что после 22 туров "Уфа" занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

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