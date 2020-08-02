Евсеев рассказал, кто из игроков "Уфы" переболел Covid-19

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в интервью программы "Инсайдеры" рассказал, кто в его команде был боле коронавирусом.

"Меня эти разговоры не смущают. А что было? Если бы у нас появились больные, то мы бы сказали. У нас было все нормально. Мы тренировались в малых группах или индивидуально. Какие вопросы? Если у кого-то были подозрения, то он шел и отдыхал две недели.

У всех были переболевшие. Кто у нас заболел? Фольмер, Пуцко, Сысуев", - сказал футболист.

9 августа "Уфа" встретится с "Краснодаром" в рамках 1-го тура сезона-2020/21 РПЛ.

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