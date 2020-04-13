Евсеев рассказал о беседе с легионерами "Уфы"

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Евсеев рассказал о беседе с легионерами "Уфы"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, кто из легионеров временно покинул Россию.

Напомним, РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса до 31 мая.

"Говорил сегодня с нашими иностранцами. Кстати, не все улетели по домам. Есть и те, кто остались в Уфе на время карантина. Настроение у всех неплохое. Ожидал, что будут не на таком позитиве.

Поговорили о работе во время паузы, о тех решениях, которые были приняты клубом. Все относятся с пониманием к происходящему. Конечно, во время карантина непросто. Особенно тем, кто сидит в квартирах. Но все ежедневно тренируются, кто-то даже рано утром успевает сделать небольшую пробежку.

Йокич, Бизяк, Вомбергар и Неделчару улетели одним самолетом с другими игроками премьер-лиги. Все отдают себе отчет, что вернувшись в Россию, они 14 дней проведут на карантине. Но сейчас они дома, с близкими, что очень важно. Рвутся в бой. Подождем еще немного", - написал тренер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Говорил сегодня с нашими иностранцами. Кстати, не все улетели по домам. Есть и те, кто остались в Уфе на время карантина. Настроение у всех неплохое. Ожидал, что будут не на таком позитиве. Поговорили о работе во время паузы, о тех решениях, которые были приняты клубом. Все относятся с пониманием к происходящему. Конечно, во время карантина непросто. Особенно тем, кто сидит в квартирах. Но все ежедневно тренируются, кто-то даже рано утром успевает сделать небольшую пробежку. Йокич, Бизяк, Вомбергар и Неделчару улетели одним самолётом с другими игроками премьер-лиги. Все отдают себе отчёт, что вернувшись в Россию, они 14 дней проведут на карантине. Но сейчас они дома, с близкими, что очень важно. Рвутся в бой. Подождём ещё немного. #спорт #фкуфа #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #евсеев

Публикация от Evseev (@vadimevseev16) .

Напомним, что большая часть легионеров в РПЛ вернулись на родину на время пандемии коронавируса.

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