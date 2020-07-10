Евсеев рассказал о подготовки "Уфы" к матчу с "Локомотивом"

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Евсеев рассказал о подготовки "Уфы" к матчу с "Локомотивом"

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, как команда готовится к матчу 28-го тура чемпионата России с "Локомотивом".

"В Уфе сегодня на солнце, +36! Солнце словно подглядывает в турнирную таблицу. Температура такая же, как и число набранных нами очков. Постараемся дать жару и в оставшихся матчах.

Сегодня утром команда сдала очередной тест на коронавирус. И затем в полдень вышли на поле.

Те, кто играл в Ростове, пошли на восстановление. Статические велосипеды, роллы. Но занимались активно.

Другая группа провела короткую тренировку. Занимались меньше часа, главным было понять, кто в каком состоянии, особенно игроки с небольшими травмами. Думаем над составом и тактикой на "Локомотив". Еще есть вопросы, но есть и время, чтобы решить их", - написал Евсеев в инстаграме.

Матч "Локомотив" - "Уфа" состоится 12 июля и начнется - в 16:30 (мск).

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