Евсеев рассказал о работе "Уфы" на тренировочном сборе в Аше

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме рассказал, как проходит подготовка в скорому возобновления сезона РПЛ.

Команда на данный момент находится на тренировочном сборе в Челябинской области.



Напомним, рестарт чемпионата намечен на 21 июня.

"Утро начинается с кофе. Стаканчик побольше. В такую погоду самое то. Вчера было солнце, а сейчас моросит дождь. Разнообразие. Самая важная вещь на сборах. После тренировочного процесса, естественно.

Сегодня у нас тоже две тренировки. План составлен заранее, но всегда его можно скорректировать. Обсуждаем со штабом это по вечерам: как прошли тренировки, что нужно добавить или убрать на следующий день.

Футболисты обычно спят подольше, чем тренеры. Сон - лучшее восстановление. Пусть отсыпаются. Поработаем в Аше ударно, чтобы к возобновлению сезона быть в форме", - написал специалист.

"Уфа" после 22 туров занимает 9 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Евсеев уверен, что Сёмин продолжит тренерскую карьеру. | http://soccernews.ru