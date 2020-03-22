Евсеев рассказал о состоянии полузащитники "Уфы" Оливье Тилля

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, как чувствует себя хавбек команды Оливье Тиль, которого накануне госпитализировали с подозрением на коронавирус.

"Шамиль Газизов уже рассказал о здоровье Оливье Тилля. С ним все нормально. Клуб очень четко и очень быстро отреагировал на симптомы нашего игрока. В больнице Оливье дважды сдал отрицательный тест на коронавирус.

Паники никакой не было. Просто исключили не самый приятный на сегодня диагноз у нашего игрока. Эта история - хороший пример, как надо действовать, особенно если человек прилетел из-за границы!" - написал Евсеев в инстаграме.

В России на данный момент около 367 человек, зараженных коронавирусом.

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