Евсеев рассказал о своем отношении к Путину

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

"Путину доверяю, всем высказываниям. Слушаю и верю. Это наш главный человек в стране. Как можно не верить президенту? Голосование за поправки по срокам? Я бы не пошел, потому что нахожусь в Уфе, а должен - по месту прописки. Открепительный не смог бы взять.

Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо. Третье - очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках, а сейчас - в квартирах. Вооружение на высшем уровне", - передает слова Евсеева "Чемпионат".

Ранее Евсеев объяснил, почему Навальный не сможет заменить Путина на посту президента.

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