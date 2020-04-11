Евсеев рассказал о своем отношении к Путину

Теги вадим евсеевуфа

Евсеев рассказал о своем отношении к Путину

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

"Путину доверяю, всем высказываниям. Слушаю и верю. Это наш главный человек в стране. Как можно не верить президенту? Голосование за поправки по срокам? Я бы не пошел, потому что нахожусь в Уфе, а должен - по месту прописки. Открепительный не смог бы взять.

Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо. Третье - очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках, а сейчас - в квартирах. Вооружение на высшем уровне", - передает слова Евсеева "Чемпионат".

Ранее Евсеев объяснил, почему Навальный не сможет заменить Путина на посту президента.

А еще: Евсеев рассказал, как проводит время на карантине в связи с пандемией коронавируса| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 11 апреля

Главные новости дня: 11 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов