Евсеев рассказал о своем отношении к Путину
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.
"Путину доверяю, всем высказываниям. Слушаю и верю. Это наш главный человек в стране. Как можно не верить президенту? Голосование за поправки по срокам? Я бы не пошел, потому что нахожусь в Уфе, а должен - по месту прописки. Открепительный не смог бы взять.
Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо. Третье - очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках, а сейчас - в квартирах. Вооружение на высшем уровне", - передает слова Евсеева "Чемпионат".
Ранее Евсеев объяснил, почему Навальный не сможет заменить Путина на посту президента.
А еще: Евсеев рассказал, как проводит время на карантине в связи с пандемией коронавируса| http://soccernews.ru
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|Ростов
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|Спартак Москва
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|27
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|Урал
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|11
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|12
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|22
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