Евсеев рассказал о своей травме

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о том, насколько серьезна его травма. Об этом сообщается на сайте клуба.



"Да, я получил травму, можно сказать, на ровном месте. Но там серьёзная травма. Наверное, со временем понадобится операция. Я уже не выхожу на футбольное поле, поэтому можно подождать, потерпеть, найти оптимальное время", - сказал тренер.

Напомним, специалист получил травму на одной из тренировок команды.

Сегодня, 8 декабря, "Уфа" минимально обыграла "Ахмат" (1:0).

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