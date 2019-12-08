Евсеев рассказал о своей травме
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о том, насколько серьезна его травма. Об этом сообщается на сайте клуба.
"Да, я получил травму, можно сказать, на ровном месте. Но там серьёзная травма. Наверное, со временем понадобится операция. Я уже не выхожу на футбольное поле, поэтому можно подождать, потерпеть, найти оптимальное время", - сказал тренер.
Напомним, специалист получил травму на одной из тренировок команды.
Сегодня, 8 декабря, "Уфа" минимально обыграла "Ахмат" (1:0).
А еще: Газизов прокомментировал травму Вадима Евсеева| http://soccernews.ru
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