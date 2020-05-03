Евсеев рассказал о своей жене Татьяне

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме вспомнил, как познакомился со своей женой Татьяной.



"Буква Т в моём алфавите - это не тренер, не турнир, не таблица, не "Торпедо". Т - это Таня. Живём с ней 23 года. Увидел, влюбился и женился. Решительный мужчина. Счастливый муж. Хотя и воевали с ней, и ругались. Но смысл семьи, по мне, в том, чтобы быть вместе, даже когда есть о чём спорить.

Футбольные жёны - особая категория. Мы устаём, стрессуем. Хотим понимания, заботы, любви. Многое требуем.

Часто говорят, что тренер, прежде чем подпишет игрока, должен познакомиться с его женой, чтобы понять, как она на него влияет.

Мне повезло. Хотя как повезло? Сам выбирал, когда Татьяна Юрьевна ещё в школе училась. Она красивая, умная, успешная и самодостаточная. Высшее экономическое образование. Работа дизайнером интерьеров. Наш дом от и до придумала она, и я горжусь тем, какой Таня стала - женой, матерью, личностью.

Она очень переживает за меня, особенно когда я стал тренером. Не любит говорить об этом, но знаю, что перед каждым матчем Таня ходит в церковь. О чём просит, не спрашиваю. Главное, что мы всегда рядом. Даже когда в разных городах", - написал специалист.