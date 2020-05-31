Евсеев рассказал о товарищеском матче "Уфы" на сборе в Челябинской области
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о том, что тренерский и административный штабы клуба приняли участие в товарищеском матче.
Игра прошла на сборе в Челябинской.
«Уфа» провела первый контрольный матч на сборе. Играли против местной ашинской команды. Наш тренерский и административный штаб оказался на высоте (на фоне двухразовых тренировок). В итоге победила дружба. А если точнее, проиграли 1:4♂️ На глазах у генерального директора. Потом пошли штабом в баню. Отлично попарились, пообщались, поговорили о жизни, о футболе. Тем более к нам приехал снимать программу Нобель @nobel_arustamyan Обменялись мнениями Такая чисто мужская футбольная суббота. Провели ее с удовольствием. #спорт #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #фкуфа #евсеев
"Уфа" провела первый контрольный матч на сборе. Играли против местной ашинской команды. Наш тренерский и административный штаб оказался на высоте (на фоне двухразовых тренировок).
В итоге победила дружба. А если точнее, проиграли 1:4. На глазах у генерального директора.
Потом пошли штабом в баню. Отлично попарились, пообщались, поговорили о жизни, о футболе. Тем более к нам приехал снимать программу Нобель Арустамян. Обменялись мнениями. Такая чисто мужская футбольная суббота. Провели ее с удовольствием", - написал Евсеев в инстаграме.
Напомним, возобновление сезона РПЛ запланировано на 21 июня.
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