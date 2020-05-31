Евсеев рассказал о товарищеском матче "Уфы" на сборе в Челябинской области

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о том, что тренерский и административный штабы клуба приняли участие в товарищеском матче.

Игра прошла на сборе в Челябинской.

"Уфа" провела первый контрольный матч на сборе. Играли против местной ашинской команды. Наш тренерский и административный штаб оказался на высоте (на фоне двухразовых тренировок).

В итоге победила дружба. А если точнее, проиграли 1:4. На глазах у генерального директора.

Потом пошли штабом в баню. Отлично попарились, пообщались, поговорили о жизни, о футболе. Тем более к нам приехал снимать программу Нобель Арустамян. Обменялись мнениями. Такая чисто мужская футбольная суббота. Провели ее с удовольствием", - написал Евсеев в инстаграме.

Напомним, возобновление сезона РПЛ запланировано на 21 июня.

Не пропустите: Журналист Егоров рассказал о планах показа матчей РПЛ| http://soccernews.ru