Евсеев рассказал о товарищеском матче "Уфы" на сборе в Челябинской области

Теги уфавадим евсеев

Евсеев рассказал о товарищеском матче "Уфы" на сборе в Челябинской области

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о том, что тренерский и административный штабы клуба приняли участие в товарищеском матче.

Игра прошла на сборе в Челябинской.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Уфа» провела первый контрольный матч на сборе. Играли против местной ашинской команды. Наш тренерский и административный штаб оказался на высоте (на фоне двухразовых тренировок). В итоге победила дружба. А если точнее, проиграли 1:4‍♂️ На глазах у генерального директора. Потом пошли штабом в баню. Отлично попарились, пообщались, поговорили о жизни, о футболе. Тем более к нам приехал снимать программу Нобель @nobel_arustamyan Обменялись мнениями Такая чисто мужская футбольная суббота. Провели ее с удовольствием. #спорт #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #фкуфа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

"Уфа" провела первый контрольный матч на сборе. Играли против местной ашинской команды. Наш тренерский и административный штаб оказался на высоте (на фоне двухразовых тренировок).

В итоге победила дружба. А если точнее, проиграли 1:4. На глазах у генерального директора.

Потом пошли штабом в баню. Отлично попарились, пообщались, поговорили о жизни, о футболе. Тем более к нам приехал снимать программу Нобель Арустамян. Обменялись мнениями. Такая чисто мужская футбольная суббота. Провели ее с удовольствием", - написал Евсеев в инстаграме.

Напомним, возобновление сезона РПЛ запланировано на 21 июня.

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