Евсеев рассказал о звонке Юрия Семина после поражения "Уфы" в матче с "Зенитом"
Экс-главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев на ютуб-канале "Коммент.Шоу" рассказал, как после поражения "Уфы" в матче 9-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:6) ему позвонил Юрий Семин.
"Он мне позвонил после того, как мы 0:6 проиграли "Зениту". Разговаривал со мной минут 15. Посоветовал мне… Одно дело, когда он в "Локомотиве" работал или в "Динамо", когда у него звёздная команда была. Он говорил о смене схемы игры, чтобы для футболистов это было новое. Я думал над этим пять дней, но остановился на том, на чём остановился.
Говорил ли он о психологии? Да и мне было понятно, что можно что-то сделать. Я постарался организовать обед командный. Получилось? Да, теперь с вами сижу", - рассказал Евсеев.
А еще: Семин рассказал об эмоциях от ухода Хвичи из "Локомотива"| http://soccernews.ru
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