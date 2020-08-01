Евсеев рассказал, почему "Уфа" играет от обороны

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, почему прививает команде оборонительный стиль игры.

"Давайте объективно. Вот мы будем исповедовать, как вы говорите, атакующий футбол, сказал Евсеев в эфире "Матч Премьер" в программе "Инсайдеры". Если мы пропускаем два, то нам нужно забить три, правильно? Мы это можем в таком состоянии? Вот вам и ответ.

Для меня главное в футболе - это результат. Если команда выполняет установку: не пропустить, не дать создавать моменты у наших ворот, то я этим доволен", - сказал тренер.

9 августа "Уфа" встретится с "Краснодаром" в рамках 1-го тура сезона-2020/21 РПЛ.

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