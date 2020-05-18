Евсеев с "Уфой" приехали на сбор в Челябинскую область
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме рассказал, что вместе с командой прибыл на сбор в город Аша Челябинской области, который находится в 120 км от Уфы.
Специалист отметил хорошее состояние поля, тренажерного зала и гостиницы. Сбор продлится до 4 июня.
@ufafc села на сбор, который продлится до 4 июня. Мы в небольшом и очень красивом городе Аша. Челябинская область, от Уфы 120 км. Местная команда играет в турнире КФК, но у неё такие условия для тренировок, что это просто впечатляет! В Аше живет 26 тысяч, не уверен, что все вы слышали о таком городе. Но здесь на базе есть: Хорошее травяное поле с трибуной, Искусственнее поле с подогревом и тоже с трибуной, Крытое поле для мини-футбола, Тренажёрный зал, баня, Гостиница, наконец. Где мы и будем жить. Условия великолепные. Зелёная обустроенная территория. Горы. Река. Красивая церковь неподалёку. Впечатлён, попали в сказку. Да ещё и с погодой повезло. Со вторника начинаем работать в двухразовом режиме. Проведём тестирование ребят, посмотрим в каком они состоянии и будем двигаться вперёд. Настроение рабочее. Все соскучились друг по другу. И по футболу, конечно. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев
"Условия великолепные. Зеленая обустроенная территория. Горы. Река. Красивая церковь неподалеку. Впечатлен, попали в сказку. Да еще и с погодой повезло.
Со вторника начинаем работать в двухразовом режиме. Проведем тестирование ребят, посмотрим в каком они состоянии и будем двигаться вперед. Настроение рабочее. Все соскучились друг по другу. И по футболу, конечно", - написал тренер в соцсети.
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. На данный момент все игроки и тренеры находятся на самоизоляции.
Розыгрыш РПЛ, скорее всего, возобновится 21 июня.
"Уфа" после 22 туров занимает 9 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20