Евсеев с "Уфой" приехали на сбор в Челябинскую область

Теги вадим евсеевуфа

Евсеев с "Уфой" приехали на сбор в Челябинскую область

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме рассказал, что вместе с командой прибыл на сбор в город Аша Челябинской области, который находится в 120 км от Уфы.

Специалист отметил хорошее состояние поля, тренажерного зала и гостиницы. Сбор продлится до 4 июня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ufafc села на сбор, который продлится до 4 июня. Мы в небольшом и очень красивом городе Аша. Челябинская область, от Уфы 120 км. Местная команда играет в турнире КФК, но у неё такие условия для тренировок, что это просто впечатляет! В Аше живет 26 тысяч, не уверен, что все вы слышали о таком городе. Но здесь на базе есть: Хорошее травяное поле с трибуной, Искусственнее поле с подогревом и тоже с трибуной, Крытое поле для мини-футбола, Тренажёрный зал, баня, Гостиница, наконец. Где мы и будем жить. Условия великолепные. Зелёная обустроенная территория. Горы. Река. Красивая церковь неподалёку. Впечатлён, попали в сказку. Да ещё и с погодой повезло. Со вторника начинаем работать в двухразовом режиме. Проведём тестирование ребят, посмотрим в каком они состоянии и будем двигаться вперёд. Настроение рабочее. Все соскучились друг по другу. И по футболу, конечно. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

"Условия великолепные. Зеленая обустроенная территория. Горы. Река. Красивая церковь неподалеку. Впечатлен, попали в сказку. Да еще и с погодой повезло.

Со вторника начинаем работать в двухразовом режиме. Проведем тестирование ребят, посмотрим в каком они состоянии и будем двигаться вперед. Настроение рабочее. Все соскучились друг по другу. И по футболу, конечно", - написал тренер в соцсети.

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. На данный момент все игроки и тренеры находятся на самоизоляции.

Розыгрыш РПЛ, скорее всего, возобновится 21 июня.

"Уфа" после 22 туров занимает 9 место в турнирной таблице.

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