Евсеев с "Уфой" приехали на сбор в Челябинскую область

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме рассказал, что вместе с командой прибыл на сбор в город Аша Челябинской области, который находится в 120 км от Уфы.

Специалист отметил хорошее состояние поля, тренажерного зала и гостиницы. Сбор продлится до 4 июня.

"Условия великолепные. Зеленая обустроенная территория. Горы. Река. Красивая церковь неподалеку. Впечатлен, попали в сказку. Да еще и с погодой повезло.

Со вторника начинаем работать в двухразовом режиме. Проведем тестирование ребят, посмотрим в каком они состоянии и будем двигаться вперед. Настроение рабочее. Все соскучились друг по другу. И по футболу, конечно", - написал тренер в соцсети.

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. На данный момент все игроки и тренеры находятся на самоизоляции.

Розыгрыш РПЛ, скорее всего, возобновится 21 июня.

"Уфа" после 22 туров занимает 9 место в турнирной таблице.

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