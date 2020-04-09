Евсеев считает, что "Зенит" можно досрочно признать чемпионом России

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев ответил на вопросы о возможных сценариях завершения сезона РПЛ.

"Думаю, нужно доигрывать. Новый сезон можем начать в сентябре. Моё мнение - мы можем доиграть чемпионат, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Какие проблемы доиграть? Осталось-то восемь туров. Играйте среда-воскресенье. Слова Газзаева о том, что при остановке чемпионата отдавать золото "Зениту" нельзя? Если "Зенит" сейчас на первом месте - почему нет?" - сказал Евсеев.

Напомним, что текущий розыгрыш РПЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

"Зенит" по итогам 22 туров уверенно лидирует в национальном первенстве, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на 9 очков.

Не пропустите: Смолов рассказал, что дважды мог стать игроком "Зенита". | http://soccernews.ru