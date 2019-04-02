Евсеев: "Сейчас главное - удержаться в элитном дивизионе"
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился деталями работы с игроками клуба. Кроме того, футболист заявил, что намерен сохранить место в Премьер-лиге. Об этом сообщает "Советский спорт".
"На ребят, конечно, давило пребывание в зоне вылета. Оно и сейчас, если честно, давит. Даже несмотря на ничью с ЦСКА.
Времени на подготовку было, конечно, очень мало. Пытался разговаривать с игроками, рассказывал, что хочу от них видеть, убеждал поверить в свои силы. Напоминал, что еще прошлым летом они выступали в еврокубках - и попали туда по игре. Если кратко, команду нужно было немного встряхнуть.
Сейчас главное - удержаться в элитном дивизионе. Эту задачу и собираемся решать", - сказал Евсеев.
Напомним, Евсеев возглавил башкирский клуб в конце марта.
"Уфа" занимает 15 место в турнирной таблице, имея в активе 12 баллов. Ближайший матч команды состоится 7 апреля против Ростова. Начало - в 11:30 (мск).
А еще: Скауты "Бешикташа" просматривали Влашича на матче ЦСКА - "Уфа"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Моуринью сообщил о готовности возглавить "Баварию"
-
Зобнин вернулся в общую группу "Спартака" и высказался о предстоящем матче с ЦСКА
-
Зимний перерыв в чемпионате России-2019/20 - с 8 декабря по 1 марта
-
Руководство Серии А приняло решение не проводить матчи в рождественский период
-
Икарди впервые за три месяца выйдет в старте "Интера" на матч с "Дженоа"
Лента новостей
-
Гвардиола: "Когда я увидел, что "Ливерпуль" забил, я подумал: "Вот дерьмо"
-
Евсеев: "Сейчас главное - удержаться в элитном дивизионе"
-
Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставку
-
Сарри: "Я понимаю разочарование болельщиков"
-
1
"Крылья Советов" заключили контракты с двумя молодыми игроками
-
1
Моуринью сообщил о готовности возглавить "Баварию"
-
Мэр Мадрида: "Реал" благоустроит все парки вокруг "Бернабеу". Тот, у кого много, должен делиться"
-
1
Венгер не исключил возможности возглавить одну из национальных команд
-
Ещенко - о своей татуировке в виде конопли: "Мне просто нравится запах, могу руки потереть и понюхать"
-
Зобнин вернулся в общую группу "Спартака" и высказался о предстоящем матче с ЦСКА
-
Лукаку: "Сборной Англии нужно было уйти с поля из-за расистских выкриков"
-
Зимний перерыв в чемпионате России-2019/20 - с 8 декабря по 1 марта
-
Геркус назвал матч ЦСКА и "Уфы" главным эмоциональным взрывом 21-го тура РПЛ
-
Фанаты "Интера" настаивают на уходе Икарди из клуба
-
1
Скауты "Бешикташа" просматривали Влашича на матче ЦСКА - "Уфа"
-
Руководство Серии А приняло решение не проводить матчи в рождественский период
-
Икарди впервые за три месяца выйдет в старте "Интера" на матч с "Дженоа"
-
3
Зидан пообещал решить вратарский вопрос в "Реале"
-
5
ТОП-10 самых продуктивных команд в истории Лиги Чемпионов. Часть 1
-
Агуэро может пропустить ближайшие матчи "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12