Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился деталями работы с игроками клуба. Кроме того, футболист заявил, что намерен сохранить место в Премьер-лиге. Об этом сообщает "Советский спорт".

"На ребят, конечно, давило пребывание в зоне вылета. Оно и сейчас, если честно, давит. Даже несмотря на ничью с ЦСКА.

Времени на подготовку было, конечно, очень мало. Пытался разговаривать с игроками, рассказывал, что хочу от них видеть, убеждал поверить в свои силы. Напоминал, что еще прошлым летом они выступали в еврокубках - и попали туда по игре. Если кратко, команду нужно было немного встряхнуть.

Сейчас главное - удержаться в элитном дивизионе. Эту задачу и собираемся решать", - сказал Евсеев.

Напомним, Евсеев возглавил башкирский клуб в конце марта.

"Уфа" занимает 15 место в турнирной таблице, имея в активе 12 баллов. Ближайший матч команды состоится 7 апреля против Ростова. Начало - в 11:30 (мск).

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