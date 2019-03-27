Евсеев: "Спасибо за доверие. Всё получилось так неожиданно"

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Евсеев: "Спасибо за доверие. Всё получилось так неожиданно"

Новый главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал свое назначение, а также обратился к игрокам башкирского клуба.  

"Спасибо за доверие. Всё получилось так неожиданно, хотя мы давно знакомы с Газизовым. Я не люблю много говорить, люблю делом доказывать. Вы сами в свои силы верьте, и всё будет нормально. Такими будут мои слова напутствия. Вы играть умеете, и показывали это. Нельзя разучиться играть за такое короткое время, поэтому мы вместе будем находить решения, чтобы продолжать радовать как болельщиков, так и себя", - сказал Евсеев. 

43-летний специалист сменил на посту главного тренера "Уфы" Дмитрия Кириченко. Первый матч башкирского клуба под руководством Евсеева состоится 31 марта против ЦСКА.

"Уфа" располагается на 15 место в чемпионате России, имея в активе 16 очков.

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