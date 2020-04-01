Евсеев сравнил "Уфу" с ЦСКА

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Евсеев сравнил "Уфу" с ЦСКА
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев вспомнил, как он возглавил башкирский клуб год назад.

"Ровно год назад я дебютировал в качестве главного тренера "Уфы". Спасибо Шамилю Камиловичу Газизову за предложение возглавить один из лучших клубов страны! Это был сильный и интересный вызов, год пролетел незаметно", - написал Евсеев в своем Instagram.

Также наставник сравнил уфимцев с ЦСКА.

"31 марта 2019 года мы играли с ЦСКА в Москве. Вырвали ничью, уступая - 0:2. Главное, верить в себя и в своих игроков в любой ситуации. Быть единым целым. Тогда все получится! А с ЦСКА, который тренирует Виктор Гончаренко, тоже возглавлявший "Уфу", мы уже сыграли трижды. И все три раза вничью - 2:2, 1:1 и 0:0. С шестикратными чемпионами России "Уфа" в последний год на равных!" - добавил специалист.

После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. "Уфа" находится на девятой позиции, имея в активе 27 очков.

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