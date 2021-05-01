Евсеев стал гостем шоу Comedy Club
Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев побывал на съёмках телевизионного юмористического шоу Comedy Club.
О своём участии в проекте специалист сообщил в инстаграме.
"Вы что, на Камеди ради шуток ходите что ли?" - написал Евсеев, перефразировав свою же эпическую фразу, сказанную после матча с "Оренбургом" (0:0). Тогда он заявил: "У нас футбол в чём заключается, в забитии голов, что ли?".
45-летний тренер покинул "Уфу" в октябре 2020 года и с тех пор остаётся без работы.
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