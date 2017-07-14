Евсеев: "Судьбу матча "Спартак" - "Локомотив" решит один мяч"



Бывший защитник "Спартака" и "Локомотива" Вадим Евсеев рассуждает о предстоящем матче за Суперкубок России между "красно-белыми" и "железнодорожниками".

"Обе команды будут играть в тот футбол, который принёс им результат в прошлом сезоне: "Спартаку" - звание чемпиона России, а "Локомотиву" - Кубок страны. Наставник "железнодорожников" Юрий Сёмин говорит, что есть проблемы с кадрами в обороне, поэтому предположу, что красно-белые будут больше атаковать, а соперник - отвечать контратаками. На мой взгляд, фаворита в матче нет. Мне кажется, что много моментов не будет, а судьбу встречи решит один забитый мяч. Кто его забьёт, тот и выиграет. Никого поддерживать сегодня не буду. Я буду смотреть футбол и наслаждаться им", - приводят слова Евсеева российские СМИ.

Напомним, что матч "Спартак" - "Локомотив" состоится сегодня, 14 июля и начнется в 21:30 мск.

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