Евсеев: "Урал" попытается обыграть "Спартак" в Москве"

Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев рассказал о том, чего ожидает от матча 12-го тура чемпионата России со "Спартаком". Напомним, что команды сыграют сегодня, а игра начнется в 19:00 по московскому времени.

"Я одинаково отношусь к каждой игре. Постоянно надо выкладываться на сто процентов. Игра со "Спартаком" не исключение, так что поедем в Москву и постараемся выиграть на "Открытие-Арене".

Видел игру "Спартака" с "Анжи" (2:2), как раз был на базе перед матчем с "Тосно". Мы не думаем о проблемах "Спартака" в обороне и при игре во вторых таймах. Главное – сыграть в свой футбол. За счет этого можем их обыграть", - сказал он.

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