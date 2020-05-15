Евсеев уверен, что Сёмин продолжит тренерскую карьеру
Наставник "Уфы" Вадим Евсеев выразил уверенность, что покинувший пост главного тренера "Локомотива" Юрий Сёмин не собирается на пенсию.
"Хорошо знаю Сёмина. Думаю, Юрий Палыч ещё карьеру не заканчивает. Удачи ему!" - написал Евсеев в инстаграме.
73-летний Сёмин ушёл из "Локомотива" в связи с решением совета директоров клуба не продлевать с ним контракт.
Преемником культового тренера стал сербский специалист Марко Николич, заключивший с "железнодорожниками" контракт по схеме "2+1".
Не пропустите: Сёмин не исключил возвращение к тренерской работе. | http://soccernews.ru
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