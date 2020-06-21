Евсеев в инстаграме прокомментировал победный матч "Уфы" с "Тамбовом"

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Евсеев в инстаграме прокомментировал победный матч "Уфы" с "Тамбовом"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался по поводу победы команды в матче 23-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1).

"Первый домашний матч "Уфы" за 7 месяцев. Первый матч после карантина. Первый матч на новом газоне. Было непросто. Последняя победа дома была одержана 9 месяцев назад. Второй тайм, ведя в счете, имея на одного игрока больше, сыграли хуже первого. Но снова забили на последний минутах и выиграли. Когда победный мяч забивает игрок, вышедший на замену, это всегда удовольствие для тренера. Как и победный гол на последних секундах. Уже завтра начинаем готовиться к "Спартаку". Спасибо всем, кто сегодня переживал за команду", - написал тренер в соцсети.

"Уфа" поднялась на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Тамбов" остался на 13-й позиции.

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