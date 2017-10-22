Евсеев: "В ворота "Спартака" был чистый пенальти"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев остался недоволен решением арбитра не назначать пенальти в ворота "Спартака" в матче 14-го тура чемпионата России.

"Пенальти был чистый. Всё, у "Спартака" фарта больше нет" - сказал Евсеев.



Стоит отметить, что по итогам этого эпизода арбитр наказал игрока "Амкара" жёлтой карточкой за симуляцию. | http://soccernews.ru