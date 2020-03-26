Евсеев восхитился произведениями Булгакова в инстаграме

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Евсеев восхитился произведениями Булгакова в инстаграме

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме поделился эмоциями от прочтения произведений Михаила Булгакова.

В соцсети специалист опубликовал фрагмент из "Собачьего сердца". Также Евсеев удивился, узнав, что фильм "Иван Васильевич меняет профессию" снят по произведению писателя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Никого драть нельзя, – волновался Филипп Филиппович, – запомни это раз навсегда! На человека и на животное можно действовать только внушением! Открываю для себя Булгакова. Больше всего удивило, что «Иван Васильевич меняет профессию» - тоже он. Следующий в очереди Довлатов. Думаю, с чего у него начать?! #нашалигачемпионов #премьерлига #спорт #футбол #фкуфа #евсеев

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

"Никого драть нельзя, - волновался Филипп Филиппович, - запомни это раз навсегда! На человека и на животное можно действовать только внушением!"

"Открываю для себя Булгакова.

Больше всего удивило, что "Иван Васильевич меняет профессию" - тоже он.

Следующий в очереди Довлатов. Думаю, с чего у него начать?" - написал Евсеев.

Напомним, чемпионат России прерван из-за пандемии коронавируса до 10 апреля.

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