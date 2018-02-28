Евсеев возглавит "Амкар"

Новым главным тренером пермского "Амкара" в ближайшее время станет Вадим Евсеев, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, Евсеев заменит на этом посту Гаджи Гаджиева, который решил покинуть клуб. При этом команду также покинут генеральный и исполнительный директоры клуба Игорь Резвухин и Денис Маслов.

Напомним, что вчера "Амкар" в серии пенальти проиграл "Авангарду" и вылетел из Кубка России на стадии 1/4 финала.

Стоит отметить, что 42-летний Евсеев ранее работал в тренерском штабе пермской команды и помогал именно Гаджиеву.

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