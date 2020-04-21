Евсеев вспомнил, как "Локомотив" едва не вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

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Евсеев вспомнил, как "Локомотив" едва не вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

Бывший игрок "Локомотива" Вадим Евсеев, который в настоящее время является главным тренером "Уфы", поделился воспоминаниями о том, как "железнодорожники" едва не вышли в полуфинал Лиги Чемпионов в сезоне-2003/04.

В четвертьфинале "Локомотив" встречался с "Монако". В первом матче российский клуб выиграл на своем поле со счетом 2:1. В ответной игре "Локомотив" остался без Дмитрия Лоськова, который был удален на 22-й минуте, и проиграл со счетом 0:1.

"Лига Чемпионов всегда дарила незабываемые эмоции. Особенно когда ты выходишь на матч с топ-клубом, против топ-игроков. Таких игр в карьере было немало, но лучшим для себя считаю матч с "Интером". "Локомотив" разорвал итальянского гранда 3:0. А я отдал две голевых передачи.

Мы вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, из группы с "Интером", лондонским "Арсеналом" и киевским "Динамо". Но потом против "Монако" нас засудили. Первую игры дома мы выиграли, но судья не пустил "Локомотив" в четвертьфинал", — написал Евсеев в своем Instagram.

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