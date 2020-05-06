Евсеев вспомнил, как советовал Семину купить Джикию
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что советовал главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину приобрести защитника Георгия Джикию, который на тот момент выступал за "Амкар".
"Молодой, амбициозный, техника неплохая, левая нога хорошая, физические данные великолепные, прыгучий, читает игру, скорость - и взрывная, и дистанционная... Общительный, всегда находил общий язык с партнерами. Все при нем, словом. Надо было только поймать ритм и, что называется, набить шишек.
После одного из матчей в Перми с "Локомотивом" я общался с тренерским штабом красно-зеленых, и говорил: "Забирайте Джикию! Свой воспитанник, молодой, готовый игрок! Сейчас вы его поставите - он будет ничем не хуже тех, кто у вас есть".
Я говорил о нем Семину, Пашинину, Лоськову и Батуренко. Насколько знаю, они все его знали и хотели. И на мои слова отвечали: "Да, да".
Но через три месяца Георгий оказался в "Спартаке", - рассказал Евсеев.
Джикия на данный момент играет в московском "Спартаке" куда перешел в 2016 году из "Амкара" за 150 млн рублей.
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