Евсеев выложил новую фотографию с отдыха

Экс-тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме выложил новый снимок в плавательных шортах.

Судя по фотографии, специалист улетел в другую страну, однако, куда именно, - не уточнил.

"Здесь рыбы нет! Райское место", - подписал пост тренер.

Напомним, 44-летний специалист покинул уфимский клуб чуть больше месяца назад и с тех пор находится без работы.

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