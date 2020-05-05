Евсеев выложил очередной пост в своем аккаунте в инстаграме

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме выложил очередной пост, связанный с буквами в алфавите.

"Буква Ф в моем алфавите - это Филатов! Наш замечательный президент, добрейшей души человек. "Локомотив" - клуб с многолетними традициями. "Локомотив" еще в советские времена был успешен. За него играли звезды советского футбола. Достаточно двух фамилий, чтобы понять, что за история у "Локомотива": Валентин Гранаткин и Борис Аркадьев. Но именно Филатов с Семиным смогли сделать клуб лучшим в стране. Выиграть чемпионат, построить базу и стадион: этим Валерий Николаевич навсегда вошел в историю "Локо".

К Филатову любой игрок мог зайти всегда, даже дублер. Без предварительной записи и не обязательно с рабочим вопросом. С ним интересно было просто поговорить. Филатов учил нас, молодых жизни. Не навязывая свое мнение. Удивительно сколько лет Валерий Николаевич был вне "Локомотива", вне футбола. Я был очень рад за него, когда он вернулся, став членом совета директоров", - написал тренер.

Ранее Евсеев уже сделал несколько публикаций, рассказывая в них о важных людях в своей жизни.

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