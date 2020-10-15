Евсеев высказался о работе экспертом в компании с Сёминым и Казанским
Экс-главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался по поводу своего первого опыта в качестве эксперта на матче сборной России.
"Вчера дебютировал в качестве эксперта на матче сборной. Работать со стадиона оказалось легче чем из телестудии. И с компанией тоже повезло - Сёмин и Казанский были на высоте.
Мне было любопытно посмотреть, как Юрий Палыч ведет себя в прямом эфире. Чувствуется большой опыт. В оценках, в словах. В вопросах, которые он задает до и во время эфира. Все высказывания обдуманы. Ничего лишнего. Только то, что может помочь сборной. То, что поддержит главного тренера.
Получил огромное удовольствие от вечера. Ничья не порадовала, хотелось увидеть голы и победу сборной. Но матч был тяжелым. Тактически венгры отыграли грамотно, чувствуется работа итальянского тренера. Да и третий матч за неделю это тяжело.
Остались на первом месте в группе. Все решат ноябрьские матчи", - написал тренер в соцсети.
Напомним, недавно специалист подал в отставку с поста главного тренера "Уфы" из-за неудовлетворительных результатов команды.
А еще: "Уфа" определилась с новым тренером| http://soccernews.ru
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