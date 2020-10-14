Евсеев высказался о трансфере Фомина из "Уфы" в "Динамо"



Экс-тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что думает о трансфера Даниила Фомина в "Динамо".

Напомним, футболист перешёл в московский клуб за 4 миллиона евро.

"Это системообразующий игрок. Все понятно, если он уже сейчас в "Динамо" - основной игрок, играет стабильно и качественно, и ему даже не потребовалось времени, чтобы попасть в стартовый состав.

У бело-голубых спортивный директор сейчас Желько Бувач, который 18 лет работал с Юргеном Клоппом -так это он же, помимо Кирилла Новикова и высшего руководства клуба, принимал решение, брать ли Фомина. И я прекрасно знаю, что Бувач двумя руками был за. У нас на этом игроке держалась та команда, которая в прошлом сезоне решала задачи выше борьбы за выживание", - цитирует тренера "СЭ".

Футболист стал игроком "Динамо" в начале августа этого года, подписав трёхлетний контракт.

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