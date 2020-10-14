Евсеев высказался о трансфере Фомина из "Уфы" в "Динамо"
Экс-тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что думает о трансфера Даниила Фомина в "Динамо".
Напомним, футболист перешёл в московский клуб за 4 миллиона евро.
"Это системообразующий игрок. Все понятно, если он уже сейчас в "Динамо" - основной игрок, играет стабильно и качественно, и ему даже не потребовалось времени, чтобы попасть в стартовый состав.
У бело-голубых спортивный директор сейчас Желько Бувач, который 18 лет работал с Юргеном Клоппом -так это он же, помимо Кирилла Новикова и высшего руководства клуба, принимал решение, брать ли Фомина. И я прекрасно знаю, что Бувач двумя руками был за. У нас на этом игроке держалась та команда, которая в прошлом сезоне решала задачи выше борьбы за выживание", - цитирует тренера "СЭ".
Футболист стал игроком "Динамо" в начале августа этого года, подписав трёхлетний контракт.
Не пропустите: "Крылья Советов" обыграли "Спартак-2" в матче ФНЛ. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Суарес обошел Роналдо и Месси и стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных в официальных матчах
-
Кросс высказался об игре сборной Германии против Швейцарии
-
Венделл прилетел в Санкт-Петербург
-
Главный тренер сборной Хорватии рассказал об ожиданиях от матча с Францией
-
Евсеев высказался о трансфере Фомина из "Уфы" в "Динамо"
-
"Я не буду ее стирать". Камавинга показал подарок от Роналду
-
2
Главные новости дня: 13 октября
-
Тренер сборной Португалии высказался о заражении Роналду коронавирусом
-
1
"Ювентус" понес финансовые потери из-за заражения Роналду коронавирусом
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником сборной Испании
-
Сборная Португалии показала, чем занимается Роналду на изоляции
-
Луис Энрике высказался о поражении Испании в матче с Украиной
-
Соболев рассказал, как Дзагоев не дал ему автограф
-
Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022
-
1
Андрей Шевченко прокомментировал сенсационную победу Украины над Испанией
-
Лига Наций: все результаты 13 октября
-
Кьеллини рассказал о состоянии Роналду, который заразился коронавирусом
-
"Челси" и "Ливерпуль" поборются за английских талантов
-
Германия отыграла отставание в два мяча и сыграла вничью со Швейцарией
-
1
Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций