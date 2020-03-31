Евсеев высказался в поддержку расширения РПЛ

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев считает хорошей идеей увеличение количества участников российской Премьер-лиги с 16 до 18.

"Я уже говорил на эту тему. У нас в чемпионате играет 16 команд, из них две вылетают, две играют в стыках - это нонсенс. Так что я двумя руками за 18 клубов", - сказал Евсеев.

Напомним, что в середине января 14 клубов РПЛ одобрили расширение турнира, впрочем, после этого данный вопрос фактически был заморожен.

Однако лига может вернуться к обсуждению реформы, если чемпионат из-за коронавируса не будет завершён, чтобы никто не вылетел из высшего дивизиона.

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